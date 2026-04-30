Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 26. duruşması sona erdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 26. duruşması tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 17:15, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 17:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 26. duruşması sona erdi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada bir kısım sanık avukatlarının beyanları alındı.

Söz alan bir kısım sanık avukatları, müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaları reddedip tanık beyanlarının iddianamedeki suçlamaları desteklemediğini öne sürdü.

Tanıkların bir kısımlarının tarafsız olmadığını iddia eden sanık avukatları, atılı suçlamaların vasıflarının oluşmadığını savundu.

Kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığını ifade eden bir kısım sanık avukatları, teknik savunmaların müvekkillerinin masumiyetini desteklediğini belirtti.

Tutuklu sanık avukatları, müvekkillerinin kaçma şüphelerinin bulunmadığını, delillerin toplandığını ve tutukluluğun çok ağır bir tedbir olduğunu beyan ederek, tutuksuz sanık avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Sanık avukatları, mahkemenin üzerinde hem hukuki hem de vicdani sorumluluğun bulunduğunu, karar verirken bunun göz önüne alınması gerektiğini ifade etti.

Duruşma, 4 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.

