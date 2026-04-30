İletişimin Duayenleri Karabük Üniversitesi 'Medya ve Etik Çalıştayı'nda Bir Araya Geldi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Güz, İstanbul Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Çağlar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Dijital Çağda Sorumlu İletişim ve Hakikat" temalı "Medya ve Etik Çalıştayı"nda dijital çağda sorumlu iletişim, dezenformasyonla mücadele ve medya etiği çok yönlü olarak ele alınırken; Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen alanında uzman isimler hakikatin korunması, etik yayıncılığın güçlendirilmesi ve medya okuryazarlığının yaygınlaştırılmasına dikkat çekti.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, açılış konuşmasında medyanın çağımızda kritik bir işlev üstlendiğine dikkat çekerek, toplumların doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesinin temel bir gereklilik olduğunu vurguladı. Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerde hakikatin sıklıkla gölgede bırakıldığını ifade eden Kırışık, özellikle Filistin'e karşı saldırılar başta olmak üzere birçok olayda gerçeklerin perde arkasında bırakıldığını ve medya aracılığıyla yönlendirici içeriklerle algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Kırışık, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda hakkı ve hakikati savunduğunu belirterek, bu duruşa rağmen medya operasyonlarıyla algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Kırışık, "Bunu oluşturmak için İletişimde Türkiye Yüzyılı dediğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı alt hedeflerinden biri olan yeni bir çağa da geçmek için hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor" dedi.

"İletişimde Türkiye Yüzyılı, bizim ajanslarımızın, bizim medya kurumlarımızın sorumlu, duyarlı gazetecilik, medya profesyonelliği yaparak bütün dünyaya hakkı ve hakikati açıkça dile getirmesi, algı operasyonlarına karşı dimdik durabilmesi ve bu operasyonları bozabilmesinin gerçekleştiği kıymetli bir sistemi ve iletişim mekanizmasını ifade ediyor" diyen Kırışık, çalıştayın bu hedef doğrultusunda önemli bir altyapı sunacağını kaydetti.

Çalıştay onur konuklarından duayen gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, medya ve etik konusunun günümüzde kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "medya ve etik konusu Türkiye'nin bugün en önemli konularından birisidir. Çünkü nereden geldiğimiz, nerede bulunduğumuz ve nereye doğru gittiğimiz konusunda farkındalık oluşturma açısından medyanın hala ciddi bir önemi var." dedi. Kızıltaş, sosyal medyada artan bilgi kirliliği, yalan ve manipülasyonun doğru bilgiye erişimi zorlaştırdığını vurgulayarak, medyanın güvenilirliğinin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Çalıştay onur konuklarından RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, medya etiğinin dijital çağda çok boyutlu bir sorumluluk alanına dönüştüğünü vurgulayarak, "Bugün medya etiğini yalnızca mesleki ilkeler bağlamında değil, dijital çağın toplumsal güven, sorumluluk ve kamu yararı meselesi olarak ele almamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü medya artık sadece bilgi aktaran bir mecra değil; duyguları, algıları, değerleri ve ortak hayatımıza dair kabulleri de şekillendiren bir mecradır." dedi. Güçer, dijitalleşme, sosyal medya ve yapay zeka ile birlikte medya alanında dezenformasyon, mahremiyet ve çocukların korunması gibi başlıkların öne çıktığını belirterek, RTÜK'ün sadece denetleyen değil; rehberlik eden ve etik yayıncılığı teşvik eden bir paydaş olarak konumlandığını, medya etiğinin ise yayıncılık kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Çalıştay Onursal Başkanı, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, sahte ve yanıltıcı haberlerin dijital mecralarda daha hızlı yayıldığına ve etkisinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Maalesef sadece geleneksel medyada değil tüm medya mecralarında sahte haber, yalan haberlerin yayılma hızı %70 daha fazla, inandırıcılığı da 6 kat daha fazla. İnsanlar doğru habere inanmaktan daha çok yalan habere 6 kat daha fazla inanabiliyorlar." dedi. Dezenformasyonun siyasi, ekonomik ve toplumsal psikoloji olmak üzere üç temel hedef doğrultusunda üretildiğini belirten Edibe Sözen Çetintaş, medya okuryazarlığının toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğini vurguladı.

Çalıştay kapsamında düzenlenen oturumlarda "Dezenformasyon ve Haber Etiği", "Yerel Medya Sorunları ve Etik" ile "Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" başlıkları 23 akademisyen tarafından üç ayrı masada ele alındı. Düzenlenen oturumların ardından çalıştay bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Dezenformasyon ve Haber Etiği masası başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, sahte haberlerin sosyal medyada daha hızlı ve etkili yayıldığını belirterek medya okuryazarlığı, şeffaflık ve etik ilkelerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka masası başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, yapay zekanın medyada dönüştürücü bir güç olduğunu ifade ederek şeffaflık, hesap verebilirlik ve insan denetiminin korunmasının önemine dikkat çekti.

Yerel Medya Sorunları ve Etik masası başkanı Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi kıdemli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Güz ise dijitalleşmeyle birlikte yerel medyanın dönüşüm sürecinde etik sorumluluklarını artırarak yeni medya düzenine uyum sağlaması ve hukuk kurallarına tam uyum göstermesi gerektiğini kaydetti.

Dezenformasyon ve Haber Etiği masasında Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş (Moderatör: Maltepe Üniversitesi), Prof. Dr. İsmail Çağlar (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Kemal Avcı (Karabük Üniversitesi), Doç. Dr. Birol Demircan (Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Doç. Dr. Rezal Koç (İstanbul Kültür Üniversitesi), Doç. Dr. Arzu Kalafat Çat (Karabük Üniversitesi), Ekrem Kızıltaş (Gazeteci) ve Raportör Arş. Gör. Harun Uğur Sarıkaya görev aldı.

Prof. Dr. Enderhan Karakoç'un (Moderatör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) başkanlık yaptığı Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka masasında ise Prof. Dr. Rengim Sine Nazlı (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Doç. Dr. Songül Vargün (Karabük Üniversitesi), Doç. Dr. Burak Türten (Karabük Üniversitesi), Öğr. Gör. Dr. Hacer Hande Ergin Çağatay (Karabük Üniversitesi), Doç. Dr. Kürşat Mustafa Karaoğlan (Karabük Üniversitesi), Raportör Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yılmaz katılımcı olarak bir araya geldi.

Yerel Medya Sorunları ve Etik masasında ise Prof. Dr. Nurettin Güz (Moderatör: Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Dr. Deniz Güçer (RTÜK Başkan Vekili), Prof. Dr. Ercan Aktan (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Prof. Dr. Selami Özsoy (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet Tuncay Erdem (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Doç. Dr. Selver Mertoğlu (Kastamonu Üniversitesi), Raportör Dr. Öğr. Üyesi Faruk Aşlakçı görev alırken program, çalıştaya katılan akademisyenlere teşekkür ve katılım belgelerinin takdimiyle sona erdi.