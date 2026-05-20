Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturmada 2 tutuklama talebi

Prof. Demir: Çocuklar bilgisayar oyunları üzerinden avlanıyor
Prof. Demir: Çocuklar bilgisayar oyunları üzerinden avlanıyor
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
'Adisyon' çetesi iş başında: Kadınlar ağa düşürüyor, mekan hesap kesiyor
'Adisyon' çetesi iş başında: Kadınlar ağa düşürüyor, mekan hesap kesiyor
Konut ve kirada Nisan raporu: İşte kiraların en çok artığı il!
Konut ve kirada Nisan raporu: İşte kiraların en çok artığı il!
Aktivistlere terörist muamelesi: AB ülkeleri, İsrail Büyükelçilerini izahata çağırıyor
Aktivistlere terörist muamelesi: AB ülkeleri, İsrail Büyükelçilerini izahata çağırıyor
Bakan Tekin'den YKS ve mezun öğrencilere uyarı: Eski sorular bitti!
Bakan Tekin'den YKS ve mezun öğrencilere uyarı: Eski sorular bitti!
Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Tıp tarihinde ilk: 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı
Tıp tarihinde ilk: 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı
TÜİK açıkladı: Evden hırsızlıkta en çok ne çalınıyor?
TÜİK açıkladı: Evden hırsızlıkta en çok ne çalınıyor?
MİT arşivinden çıkan 84 yıllık sır: Nazi propagandası için dini alet etti!
MİT arşivinden çıkan 84 yıllık sır: Nazi propagandası için dini alet etti!
Kılıçdaroğlu: CHP haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz
Kılıçdaroğlu: CHP haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturmada 2 tutuklama talebi

Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 21:10, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 21:13
Yazdır
Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturmada 2 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler Nazire Oylum Işık ve Özlem Demir Karakaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüpheliler Cevdet Çalı, Bülent Karakaş ve İlker Uluer'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- Başsavcılığın açıklaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi'nin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konulduğu belirtilmişti.

Açıklamada şüphelilerin isimleri şöyle sıralanmıştı:

"Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber