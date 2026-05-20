Ünlü sanatçıdan üzen haber: Yolda fenalaştı, yoğun bakıma alındı
Kültür Yolu Festivali kapsamında Eskişehir'de sahne alan ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Ankara'ya hareketi esnasında yolculuk sırasında fenalaştı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 57 yaşındaki sanatçı, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 22:04, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 22:04
Kültür Yolu Festivali kapsamında Eskişehir'de sahne alan Haluk Levent, konser sonrası Ankara'ya hareket etti. Yolculuk sırasında fenalaşan Haluk Levent, Ankara'daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.