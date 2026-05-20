Konut ve kirada Nisan raporu: İşte kiraların en çok artığı il!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 223,4 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyatları Reel Olarak %4,3 Azaldı

Açıklanan verilere göre Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 artış kaydetti. Ancak aynı dönem enflasyon verileriyle karşılaştırıldığında, konut fiyatlarının reel olarak yüzde 4,3 oranında azaldığı görüldü.

Üç büyük şehirdeki aylık ve yıllık KFE değişimleri ise şu şekilde gerçekleşti:

İstanbul: Aylık %1,6 | Yıllık %26,2

Ankara: Aylık %2,6 | Yıllık %29,9

İzmir: Aylık %2,1 | Yıllık %26,7

En Yüksek Artış Doğu'da, En Düşük Artış Ege'de

Bölgelere göre yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, nisan ayında en yüksek yıllık artış yüzde 33,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır'ı kapsayan Doğu Anadolu bölgesinde görüldü. En düşük yıllık artış ise yüzde 16,7 ile Aydın, Denizli ve Muğla bölgesinde kayıtlara geçti.

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) %1,7 Yükseldi

Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,7 artarken, reel olarak ise yüzde 0,5 azaldı.

YKKE verilerine göre yeni kiralarda metropollerdeki durum şöyle şekillendi:

Yeni kiracı kira endeksi nisan ayında İstanbul'da yüzde 1,4, Ankara'da yüzde 2,8 ve İzmir'de yüzde 1,2 yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında ise endeks değerleri İstanbul'da yüzde 36,2, Ankara'da yüzde 36,7 ve İzmir'de yüzde 29,4 artış gösterdi.

Yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimlerinde en yüksek yıllık artış yüzde 36,7 ile Ankara bölgesinde yaşanırken, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde gerçekleşti.