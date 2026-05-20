Borsa günü düşüşle tamamladı

Konut ve kirada Nisan raporu: İşte kiraların en çok artığı il!
Konut ve kirada Nisan raporu: İşte kiraların en çok artığı il!
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Aktivistlere terörist muamelesi: AB ülkeleri, İsrail Büyükelçilerini izahata çağırıyor
Aktivistlere terörist muamelesi: AB ülkeleri, İsrail Büyükelçilerini izahata çağırıyor
Bakan Tekin'den YKS ve mezun öğrencilere uyarı: Eski sorular bitti!
Bakan Tekin'den YKS ve mezun öğrencilere uyarı: Eski sorular bitti!
Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Tıp tarihinde ilk: 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı
Tıp tarihinde ilk: 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı
TÜİK açıkladı: Evden hırsızlıkta en çok ne çalınıyor?
TÜİK açıkladı: Evden hırsızlıkta en çok ne çalınıyor?
MİT arşivinden çıkan 84 yıllık sır: Nazi propagandası için dini alet etti!
MİT arşivinden çıkan 84 yıllık sır: Nazi propagandası için dini alet etti!
Kılıçdaroğlu: CHP haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz
Kılıçdaroğlu: CHP haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 14.012,01 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 18:37, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 18:38
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 165,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 3,53 ile metal eşya makine, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,92 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışı ve petrol fiyatlarındaki düşüşle pozitif seyrederken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber