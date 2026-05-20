Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Tıp tarihinde ilk: 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı
TÜİK açıkladı: Evden hırsızlıkta en çok ne çalınıyor?
MİT arşivinden çıkan 84 yıllık sır: Nazi propagandası için dini alet etti!
Kılıçdaroğlu: CHP haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
10 yıllık sırrı eski eşin itirafı çözdü: 'Tartıştım öldürdüm' dedi

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında 21 yaşındayken gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Ayşen Aycan soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Annenin müracaatı üzerine yeniden açılan dosyada gözaltına alınan 6 şüpheliden eski eş T.B., cinayeti itiraf ederek tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 16:04, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 16:36
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, olayın baş şüphelisi cezaevine gönderildi.

Acılı Annenin Başvurusu 10 Yıllık Dosyayı Yeniden Açtı

Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Ayşen Aycan'ın 10 yıl önce kaybolmasına ilişkin anne Cemile Aycan'ın tekrar müracaatta bulunması üzerine titiz bir çalışma başlatmıştı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, genç kadının öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine harekete geçerek aralarında eski eşi T.B'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldırdı.

Eski Eş Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Aycan'ın eski eşi T.B. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç İtiraf Geldi: "Eşimi Öldürdüm"

Tutuklanan zanlı T.B'nin ifadesinde, 2016 yılında tartıştığı eski eşi Ayşen Aycan'ı öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Zanlının ifadesinde eski eşinin cesedini gömdüğünü ileri sürdüğü bölgede kepçelerle iş makineleri eşliğinde kazı çalışması başlatıldı. Ancak yapılan arama ve kazı çalışmalarında henüz herhangi bir bulguya veya cesede ulaşılamadığı ifade edildi. Bölgedeki araştırmalar devam ediyor.

