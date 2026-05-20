MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
Tüm yurtta sağanak var. 5 kente sel uyarısı
Tüm yurtta sağanak var. 5 kente sel uyarısı
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Yoğun bakımda skandal görüntü: Hasta yok ama tüm cihazlar açık!
Yoğun bakımda skandal görüntü: Hasta yok ama tüm cihazlar açık!
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye sorumluluğu omuzlarımızda
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye sorumluluğu omuzlarımızda
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 gözaltı
Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 gözaltı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir

Milli Savunma Bakanlığı, katil İsrail güçlerinin uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahaleyi "yeni bir korsanlık eylemi" olarak nitelendirerek, alıkonulan Türk vatandaşları ve tüm katılımcıların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 11:41, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 11:41
Yazdır
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü kapsamında Seferihisar'da basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, bölgesel gelişmelerden terörle mücadeleye, hudut güvenliğinden yerli savunma sanayisine kadar pek çok kritik başlık kamuoyuyla paylaşıldı.

"İsrail hukuk tanımaz eylemlerine son vermeli"

Toplantıda, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen "Küresel Sumud Filosu"na yönelik İsrail müdahalesine ilişkin, "Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumun İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerini durdurmak için daha fazla sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.

Terörle mücadelede 5 teslim, hudutlarda 218 yakalama

Haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele operasyonlarına ilişkin güncel veriler de paylaşıldı. Son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirilirken, hudut güvenliği kapsamında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu toplam 218 şahsın yakalandığı, 976 şahsın ise sınırı geçemeden engellendiği belirtildi. 1 Ocak'tan bu yana engellenen toplam kişi sayısının 30 bin 170'e ulaştığı açıklandı.

TAYFUN Blok-2 ilk kez envanterde

Savunma sanayisindeki yerlileşme hamlelerine dair önemli gelişmelerin de aktarıldığı toplantıda, TSK'nın caydırıcılığını artıracak yeni silah sistemlerinin envantere girdiği duyuruldu. Buna göre;

TAYFUN Blok-2 Füzesi ilk kez envantere alınırken, Fırtına-2 obüsü, Akıncı TİHA ve Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) teslimatları yapıldı.

Ayrıca, yerli olarak geliştirilen Milli Deniz Topu "Denizhan"ın 7'ncisinin üretiminin tamamlandığı ve MİLGEM projesinin 10'uncu gemisine monte edilmek üzere teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgesel diplomasi ve anma mesajları

Bakanlık, İsrail ve Lübnan arasındaki 45 günlük ateşkes uzatımı kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek İsrail'e ateşkes ruhuna uyma çağrısı yaptı.

Toplantıda ayrıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanırken; 21 Mayıs 1864 Çerkez Sürgünü ve 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Türkü sürgünlerinde hayatını kaybedenler rahmetle anıldı.

Açıklama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel barışın teminatı olmaya devam edeceği vurgusu ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nın kutlanmasıyla sona erdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber