Erdoğan: Gençlerimize kardeşlik içinde bir ülke teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençleri ve milli sporcuları Milletin Evi'nde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşadığını belirtti.

Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcularla ve 81 ilin yanı sıra farklı ülkelerde başarılarıyla temayüz eden gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri tebrik ederek parlak bir gelecek diledi.

"Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edecek Öncü Nesilsiniz"

Gençlerin ve milli sporcuların Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele Anadolu Gençliğinin Mürekkebiyle Yazıldı"

Türkiye'nin bağımsızlık uğruna çok ağır bedeller ödediğini hatırlatan Erdoğan, mazi ile ati arasındaki en kilit unsurun gençler olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu gençlik tüm gücü ve cesareti ile 19 Mayıs 1919'da kendisini bir kez daha göstermiştir. Zira Milli Mücadele destanımızın ilk sayfası 19 Mayıs 1919'da Anadolu gençliğiyle milletimizin istiklal ve istikbal mürekkebiyle kaleme alınmıştır" dedi. 19 Mayıs'ta atılan ilk adımın, 29 Ekim'de Cumhuriyetin ilanıyla taçlandığını da sözlerine ekledi.

"Terörsüz Türkiye Süreci İle Kardeşliğin Olduğu Bir Ülke Teslim Etmeye Çalışıyoruz"

İstiklal iradesinin bugün de dimdik ayakta olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürütülen güncel politikalara ve terörle mücadeleye değinerek şunları kaydetti: "Terörsüz Türkiye süreci ile bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir."

"En Büyük Yatırımı Gençlere Yapmaya Devam Edeceğiz"

Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerin her alanda yanında olmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Milli Mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle anarak tamamladı.