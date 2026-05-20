20 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları
20 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çağdaşlaşma: Küresel Karşılaştırmalar ve Alternatif Arayışlar Işığında Türk Modernleşmesi" başlıklı uluslararası sempozyumun açılış programına katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve Sudan Başbakanı Kamil İdris ile bir araya gelecek.
(Ankara/09.30/15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katılacak.
(Ankara/10.15)
2- COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'da "İklim Bakanları Toplantısı"nın açılışına iştirak edecek.
(Kopenhag)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva ile Astana'da bir araya gelecek.
(Astana)
4- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- İYİ Partinin TBMM Grup toplantısı gerçekleştirilecek.
(TBMM/14.00/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, nisan ayı konut ile yurt dışı üretici fiyat endekslerini ve 2025 yılı Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya gelecek.
(Ankara)
2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de temaslarda bulunacak.
(Pekin/Moskova)
3- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.
(Tahran/Kudüs/Washington)
4- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.
(Beyrut/Kudüs)
5- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi 2026" programına katılacak.
(Ankara/09.45)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi 2026" programına katılacak, Tüpraş Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini izleyecek.
(Ankara/09.30/İstanbul/22.00)
2- UEFA Avrupa Ligi finali, Almanya'nın Freiburg ve İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
(İstanbul/22.00)
3- Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi beşinci ve son maçında Turgutlu Belediyespor ile Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri karşı karşıya gelecek.
(Manisa/19.00)