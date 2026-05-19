ABB'den, Mogan Gölü'ne atık su deşarj edilmesine ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yürütülen altyapı imalat çalışmaları sırasında yağmur suyu altyapısının geçici olarak Mogan Gölü'ne deşarj edildiğini, gerekli tamirat ve düzenlemelerin tamamlandığını bildirdi.
ABB, Mogan Gölü'ne atık su deşarj edildiği gerekçesiyle Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ASKİ Genel Müdürlüğüne çevre cezası uygulanmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Söz konusu bölgede, ASKİ tarafından yürütülen altyapı imalat çalışmaları kapsamında kapasitesi yetersiz kalan yağmur suyu altyapı hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu imalat sürecinde, yağmur suyu altyapısı geçici olarak deşarj edilmiş, İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerin ardından gerekli tamirat ve düzenlemeler ivedilikle tamamlanmıştır. Süreç boyunca ilgili kurum düzenli olarak bilgilendirilmiştir. Halihazırda Mogan Gölü'ne herhangi bir şekilde deşarj söz konusu değildir."