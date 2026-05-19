Bakan Gürlek: FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmalar kesintisiz işletilmektedir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Siber Vatan'da dijital güvenlik ve milli egemenliği hedef alan FETÖ bağlantılı hesaplara yönelik adli süreçlerin kararlılıkla yürütüldüğünü belirtti. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Siber Vatan'da devletimizin güvenliğini tehdit eden ve terör propagandası yürüten FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmalarımız kararlılıkla ve kesintisiz şekilde işletilmektedir. 'Siber Vatan'da dijital güvenliğimizi ve milli egemenliğimizi hedef alan her türlü kara propaganda ve psikolojik harekat girişimi, mutlaka hüsranla sonuçlanmaktadır. Yargı teşkilatımız, İçişleri Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız arasındaki bu güçlü eş güdüm ve koordinasyon, Siber Vatanımızın her bir noktasında yüksek teyakkuz haliyle kesintisiz sürecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dijital terörün ve siber suç ağlarının tamamen bertaraf edilmesi amacıyla verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir."