19 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Güvenpark'tan Anıtkabir'e düzenlenecek "19 Mayıs Gençlik Korteji" yürüyüşüne katılacak.

(Ankara/14.00)

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'de düzenlenecek törene iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı'na" temasıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'i ziyaret ediyor.

(Pekin/Moskova)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ve bir futbolcusu, Freiburg ile karşılaşacakları UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. İngiltere temsilcisi, son çalışmasını da burada yapacak.

- Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster ve bir oyuncusu, Aston Villa ile karşı karşıya gelecekleri UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Almanya temsilcisi, son çalışmasını da burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/16.45/17.30/19.15/20.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı Kurtuluş Kupası, İstanbul Boğazı Etabı yarışıyla tamamlanacak.

(İstanbul/11.00)

3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe arsaVev ile Ünye Kadın Spor Kulübü arasındaki müsabaka, Chobani Stadı'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip şampiyonluk kupasını kaldıracak.

(İstanbul/14.00)

4- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Parmos Bordo, Gaziantep Besketbol'u konuk edecek.

(Balıkesir/19.00)

5- Galatasaray Kalamış Tesisleri'nin yenileme çalışmaları sonrası açılışı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

6- UEFA Fan Zone etkinliği ve efsaneler karşılaşması, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)