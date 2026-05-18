BJK Başkanı Adalı: Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmüyorum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öğlen saatlerinde teknik direktör Sergen Yalçın ile bir araya geldiklerini belirten Adalı, "Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesini yapmak, önümüzdeki sene için yapacağımız planı, programı görüşmek için planlamamız vardı. Kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler oldu. Hocanın en fazla takıldığı hadise de bu. Önümüzdeki sene de bu tepkiler olacaktır. Canı yanan taraftar bağıracak, biz bunu her zaman saygıyla karşıladık. Bunları konuştuğumuzda da hoca da önümüzdeki sene bu tepkilere göğüs gerecek durumda olmadığını söyledi. Dolayısıyla karşılıklı olarak konuştuk, yollarımızı ayırdık." ifadelerini kullandı.

Taraftarların tepki göstermekte haklı olduğunun altını çizen Serdal Adalı, şu sözlerle devam etti:

"Son üç senede, dört senede Beşiktaş, yani camiamız haklı, taraftarımız haklı. Tepki göstermekte de haklılar. Ortada bir uğraş var, iyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz elimizden geldiğince. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisi, taraftarın tepkisi bana göre çok normal. 'Niye bağırdılar?' diyebileceğim bir şey yok. Haklılar. Ortada görünen bir hadise var. Ama biz her bağırıldığında, her tepki geldiğinde bırakıp gidecek olursak, samimi söylüyorum, çok ince ip üstünde yürüyerek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek işin finansal tarafında gerek idari kısmında böyle. Böyle bir ortam varken evet, ben de memnun değilim. Hoca da ortaya çıkan durumdan memnun değil ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Biz bunu başaracağız. Başarmak mecburiyetindeyiz. Yoksa biz de bırakıp gidersek, samimi söylüyorum iyi olacağını bilsek hoca da aynısını söyledi, en kolayı bırakıp gitmek. Ama biz mücadeleye devam edeceğiz. İşin açıkçası, soracaksınız işte alternatif hoca var mı? Samimi söylüyorum, bugün öğleye kadar da aklımın ucundan böyle bir ayrılık geçmedi. Konuşuyorduk, ediyorduk, problemleri tartışacaktık ama geldiğimiz noktada önümüzdeki sene gelecek tepkilere, Allah esirgesin kötü bir sonuçta, kendini çok hazır hissetmedi."

Yapılan planlamaları gözden geçireceklerini vurgulayan Adalı, "Sizden sonra Serkan Reçber ile buluşacağım. Yapılan planlamaları tekrardan gözden geçireceğiz onunla. Hoca bu camiaya uzak bir insan değil. Gerektiği yerde hocalarının kafasındaki fikirleri sorarız, aklındaki oyuncuları da sorarız. Çok kısa bir zamanda da bir teknik direktörümüz olacak. Şu andan itibaren başladık. Kimse de merak etmesin." şeklinde konuştu.

"Sergen Yalçın, hiçbir şekilde tazminat talep etmedi"

Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılık aşamasında tazminat talep etmediğini dile getirdi.

Adalı, ayrılığa dair şunları söyledi:

"Hoca hiçbir şekilde tazminat talep etmedi. Hatta haziranda ödeyeceğimiz maaşını da istemedi. Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibinin ödemesini de ben teklif ettim. Çocukların bir şeyi yok. Onlara teşekkür mahiyetinde bir şeyler yapacağız. Helalleşeceğiz, ayrılacağız."

Adalı, "Serkan Reçber ile ayrılık yaşanacak mı?" sorusuna ise "Onunla da konuşacağım ama Serkan Reçber de aylardır çalışıyor. En azından şu çalışmaları bir göreyim, bana bir raporlasın. Ondan sonra oturacağız, konuşacağız. Tabii ki yeni bir teknik direktör bulduğumuzda onun fikirleri de önemli." yanıtını verdi.

"Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, teknik direktör Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediğini belirtti.

Basında yazılanın aksine Şenol Güneş ile görüşmediğini aktaran Adalı, "Ben Şenol hocayı çok severim. Beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu tarz şeylerde büyük konuşulmaz ama ben şahsen Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar. Şenol hocaya da çok ayıp ediyorlar. Görüşmedik, etmedik. Hatta aylardır telefonda bile görüşmedik. Şenol hocaya da ayıp etmesinler." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın görevde olduğu süre içinde teknik direktör arayışlarına girmediklerinin altını çizen Serdal Adalı, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Samimi söylüyorum, bakmadık. Şu ana kadar o mu olur, yabancı mı olur, yerli mi olur diye düşünmedik. Okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hoca buradayken birini aramamız, etmemiz bize yakışan bir şey değil. Başka biri de olsa olmaz ama kaldı ki Sergen hocaya aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Şu andan itibaren çalışıp çok uzatmadan da hocayı belirleyeceğiz."