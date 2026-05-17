Silahlı kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı: 2 şehit

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit olurken, saldırgan ise yaralı ele geçirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 15:25, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 15:36
Olay, saat 13.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkisindeki 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katında meydana geldi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, silahlı kavga ihbarı üzerine adrese sevk edildi. Binaya çıkan polis ekiplerine bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Şüpheli, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Recep Soytürk ile Çorlu Kaymakamı Niyazi Ertan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgihan Yücel ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

