Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye hafta sonunu yağışlı ve rüzgarlı bir sistemin etkisi altında geçirecek.

Bugün yurdun batı ve doğu kesimlerinde başlayacak olan yağışların, yarın itibarıyla etki alanını genişleterek yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.

Bugün özellikle Ege, Batı Marmara ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak görülecek. Ege Denizi ve kıyı kesimlerinde rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar çıkacağı tahmin edilirken, İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgelerinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkların Ankara'da 21, İstanbul'da 25 ve İzmir'de 29 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Yarın ise yağışlı hava yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz bölgeleri için "kuvvetli yağış" uyarısı yapılırken, sağanak yağışların İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde rüzgarın sert esmeye devam edeceği bu günde, yağışla birlikte batı kesimlerde hava sıcaklıklarının birkaç derece azalacağı, İstanbul'da sıcaklığın 21 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu boyunca etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve sert rüzgarlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.