'Vekilin oğlu silahla okulu bastı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama

Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
İlave doğum izni başvuruları için son gün
İlave doğum izni başvuruları için son gün
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Vekilin oğlu silahla okulu bastı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, bir milletvekilinin oğlunun okula silahla gittiğine yönelik çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu bildirdi. Başsavcılık, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki feci okul olayları sonrası oluşan toplumsal hassasiyeti suistimal ederek yalan haber yapan şüpheliler hakkında TCK 217/A maddesi uyarınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 21:07, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 21:12
Yazdır
'Vekilin oğlu silahla okulu bastı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın kuruluşlarında "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" ve "Aydın'da milletvekilinin oğlu hakkındaki okulu silahla bastı iddiası CİMER kayıtlarına geçti" başlıklarıyla yayımlanan haberlerin somut gerçeklikle hiçbir bağının bulunmadığını belirterek geniş kapsamlı bir basın açıklaması yaptı.

Toplumsal Hassasiyeti Kullanarak Panik Yarattılar

Başsavcılık, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda daha önce yaşanan elim hadiseler nedeniyle toplumda oluşan derin hassasiyete dikkat çekti. Şüphelilerin bu hassasiyeti kullanarak halk arasında korku, endişe ve panik yaratmayı hedeflediklerini belirten Başsavcılık, şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma kapsamında, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, böyle bir olayın meydana gelmediği anlaşılmıştır. Hiçbir dayanağı olmayan, halkı yanıltıcı bilgi niteliğinde gerçeğe aykırı haber yapmak suretiyle halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma yapılmıştır."

Gerçek Silah Değil "Boncuk Atan Oyuncak" Çıktı

Haberlerde iddia edilen "okulda silahla fotoğraf çekilme ve okul idaresinin buna göz yumma" iddialarını titizlikle araştıran adli makamlar, olayın iç yüzünü deşifre etti. Yapılan incelemelerde; 2024 yılı içinde Aydın'daki bir özel okulda bazı öğrencilerin okula getirdikleri boncuk atan oyuncak tabanca ile fotoğraf çekindikleri, okul yönetiminin bu durumu tespit eder etmez derhal disiplin soruşturması açarak ilgili öğrenciye 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verdiği belirlendi.

Velisi Ne Milletvekili Ne de Kamu Görevlisi!

Başsavcılık, haberlerdeki "siyasi nüfuz" iddialarını da kesin bir dille yalanladı. Disiplin cezası alan ve elinde oyuncak tabanca bulunan öğrencinin ailesinin iddia edildiği gibi bir milletvekili veya kamu görevlisi olmadığı, olayın tamamen çarpıtılarak ve bağlamından kopartılarak gerçeğe aykırı habere dayanak yapılmaya çalışıldığı aktarıldı.

CİMER İhbarları "Suçtan Kurtulma" Oyunu Çıktı

Haberlerde kaynak gösterilen CİMER başvurularına da açıklık getiren savcılık, bu müracaatların asıl amacını ortaya çıkardı. Söz konusu CİMER başvurularının, asılsız haber yayan şüpheliler hakkında TCK 217/A maddesi kapsamında adli soruşturma başlatıldıktan sonra, kendilerini suçtan kurtarmak ve haberleri "haklı göstermek" amacıyla organize edilmiş müracaatlar olduğu saptandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber