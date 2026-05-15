'Altyapı değişikliği' bahanesiyle modem satan dolandırıcılara operasyon: 41 gözaltı

Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
İlave doğum izni başvuruları için son gün
İlave doğum izni başvuruları için son gün
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Altyapı değişikliği' bahanesiyle modem satan dolandırıcılara operasyon: 41 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde, 0850'li numaralar üzerinden internet altyapı değişikliği bahnesiyle vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 41 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 15:31, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 15:34
Yazdır
'Altyapı değişikliği' bahanesiyle modem satan dolandırıcılara operasyon: 41 gözaltı

Ankara merkezli dolandırıcılık çetesine yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı panel sistemleri üzerinden vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren ve sahte modem ücreti adıyla 32 milyon liradan fazla para topladığı ileri sürülen şüphelilerden 41'i gözaltına alındı.

Tanıdık senaryo: "Altyapınız değişiyor, modem gerekiyor"

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, herhangi bir bayilik ilişkisi bulunmayan şirketler adına hareket ettiği belirlendi. Şüpheliler, yasa dışı panel sistemleri aracılığıyla vatandaşlara ait kişisel verilere ulaştı. Ardından 0850'li numaralardan arayarak internet altyapısının değiştirileceğini, bu nedenle yeni modem alınması gerektiğini ilettiler. Ödeme yapılmazsa internetin kesileceğini söyleyen şüpheliler, bu yolla vatandaşlardan para tahsil etti.

Şikayetvar gibi tüketici platformlarına yansıyan binlerce şikayete bakıldığında bu yöntemin uzun süredir yaygın biçimde uygulandığı görülüyor. Vatandaşlar, Türk Telekom veya diğer operatörler adına arayan kişilerin modem değişimi için 2.980 ila 3.490 TL arasında değişen tutarlar talep ettiğini aktardı.

32 milyon lirayı aşan vurgun

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin toplamda 32.168.086,25 TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

8 ilde eş zamanlı baskın

15 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 46 şüpheliye ulaşıldı. Gözaltı sayıları ile iller şöyle:
- Ankara: 38
- Tekirdağ: 2
- Bursa, Elazığ, İstanbul, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon: 1'er

Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu. 5 şüphelinin kaçtığı bildirildi; bu kişilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

İnternet hattı değişikliği dolandırıclığından nasıl korunulur?

Gerçek operatörler, telefon yoluyla modem ücreti talep etmez. Benzer bir aramayla karşılaşıldığında ödeme yapılmadan önce operatörün resmi müşteri hizmetleri hattından teyit alınması öneriliyor. Dolandırıcılık girişimleri BTK'nın 120 numaralı hattına veya en yakın emniyet birimine bildirilebilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber