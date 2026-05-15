Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Ana sayfa → Haberler → İdari Uygulamalar

İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!

İstanbul Pendik'te bir okul müdürünün, kendisine ait olmayan bir kitap listesi üzerinden hedef gösterilerek açığa alınması tartışmaları beraberinde getirdi. Tarihçi yazar İsmail Küçükkılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin "kolaya kaçtığını" belirterek kararın hukuki ve teknik açıdan hatalı olduğunu savundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 14:42, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 14:47
Hedef Gösterilen Okul Müdürü Nihat Keskin Açığa Alındı

İddialara göre, Pendik Şehit Olcay Duman İHO Müdürü Nihat Keskin, kendisinin hazırlamadığını belirttiği bir kitap listesi nedeniyle sosyal medyada bazı isimler tarafından hedef tahtasına oturtuldu. Olayın ardından İstanbul Valiliği, konuyla ilgili inceleme başlatarak okul müdürünü açığa aldı.

İsmail Küçükkılınç: "Valilik Kolaya Kaçtı"

Konuyla ilgili sert bir açıklama yapan tarihçi yazar İsmail Küçükkılınç, Nihat Keskin'in bir "itibar suikastına" kurban gittiğini ifade etti. Küçükkılınç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Valiliği, Ahmet Şimşirgil gibi isimlerin hedef göstermesiyle hemen okul müdürünü açığa alarak yanlış yapmıştır. Nihat Keskin benim arkadaşımdır; kendisinin bir Twitter hesabı bile yoktur. Söz konusu liste sahtedir ve ilk bakışta bir paçavra olduğu anlaşılmaktadır."

"Türkiye Bu Sahteliği Tespit Edecek Güçtedir"

Küçükkılınç, Türkiye'nin teknolojik imkanlarının bu tür iftiraları anında ortaya çıkarabilecek seviyede olduğunu hatırlatarak, dijital verilerin incelenmeden karar verilmesini eleştirdi. Küçükkılınç, listenin üzerindeki logo, mühür ve imzaların sahteliğinin kolayca anlaşılabileceğini vurguladı.

"Açığa Alma Kararı Aceleciliktir"

İdare hukukunda açığa almanın bir tedbir olduğunu ancak bu olayda acele davranıldığını belirten Küçükkılınç, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Acelecilik haksızlığa ve itibar suikastının ciddiye alınmasına, yayılmasına yol açar. İstanbul Valiliği, her ne kadar müdürün ifadelerine yer verse de açığa alma kolaycılığına müracaat etmemeliydi. Yazık, çok yazık!"

İşte sahte olduğu belirtilen kitap listesi

