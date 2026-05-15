Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti

Bursa merkezli BBX Baby Kids Tekstil, mali sıkıntıların ardından iflas sürecine girmeden önce son yasal koruma yolu olan konkordato talebinde bulundu. Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, BBX Baby Kids Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato talebini kabul ederek şirkete üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 10:16, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 10:17
1965 yılında Bursa'da kurulan ve iki üretim tesisiyle faaliyet gösteren BBX Baby Kids Tekstil için mahkeme tarafından 3 aylık geçici konkordato kararı verildi. 24 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketin yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle bu süreçte alacaklı ödemelerinin durdurulması bekleniyor.

Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebiyle başvuran BBX Baby Kids Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yapılan şekli inceleme sonucunda geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme kararına göre, 13 Mayıs 2026 tarihi saat 09.00 itibarıyla geçerli olmak üzere şirkete üç ay süreyle geçici mühlet uygulanacak.

İcra takipleri ve haciz işlemleri durduruldu

Karar kapsamında, İcra ve İflas Kanunu (İİK) hükümleri doğrultusunda şirket aleyhine başlatılan icra takipleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki işlemler dahil olmak üzere durduruldu.

Ayrıca daha önce başlatılan takiplerin de askıya alınmasına hükmedildi. Geçici mühlet süresi boyunca şirket aleyhine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının da uygulanmayacağı bildirildi.

BBX Tekstil için komiser heyeti atandı

Mahkeme, şirketin mali durumunun incelenmesi ve konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi amacıyla komiser heyeti atadı. Bu kapsamda hukukçu ve bağımsız denetçilerden oluşan bir komiser kurulu görevlendirilerek şirketin tüm faaliyetlerinin gözetim altına alınmasına karar verildi.

Kararda ayrıca, geçici mühlet ilanından sonra bankaya ibraz edilen ve karşılıksız çıkan çeklere "karşılıksızdır" yerine "konkordato tedbiri" şerhi düşülmesi gerektiği belirtildi.

Alacaklılara 7 günlük itiraz hakkı

Konkordato sürecinin devamına ilişkin nihai kararın verileceği duruşma, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30'a ertelendi. Alacaklıların ise ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz hakkı bulunduğu ve konkordato koşullarının oluşmadığını delilleriyle ileri sürebilecekleri bildirildi.

