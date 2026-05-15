TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi. Ankette 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinde de artış yaşanırken, katılımcıların büyük bölümü önümüzdeki iki yılda TÜFE'nin yüzde 16-25 bandında gerçekleşeceğini öngördü.

Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 10:30, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 10:27
Yazdır
TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirilen 2026 yılı mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yükseldi. Bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 olan yıl sonu enflasyon tahmini, mayıs ayında yüzde 28,94'e çıktı.

12 ay ve 24 ay sonrası beklentilerde artış

Katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki ankette yüzde 23,39 seviyesindeyken, mayıs ayında yüzde 23,82 olarak kaydedildi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 18,02'den yüzde 18,43'e yükseldi.

TCMB verilerine göre orta vadeli enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü hareketin sürdüğü görüldü.

Katılımcılar yüzde 22-25 bandını öne çıkarıyor

12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin dağılımına bakıldığında, katılımcılar TÜFE'nin en yüksek olasılıkla yüzde 22,00-24,99 aralığında gerçekleşeceğini öngördü. Bu aralık için verilen ortalama olasılık yüzde 45,20 oldu.

Katılımcılar ayrıca yüzde 25,00-27,99 aralığına yüzde 22,30, yüzde 19,00-21,99 aralığına ise yüzde 16,60 olasılık verdi.

Nokta tahminlere göre değerlendirildiğinde ise katılımcıların yüzde 41,27'sinin beklentisi yüzde 22,00-24,99 bandında yer aldı.

24 ay sonrası beklentiler yüzde 16-20 aralığında yoğunlaştı

24 ay sonrası enflasyon beklentilerinde ise katılımcıların en yüksek olasılığı yüzde 16,00-19,99 aralığı oluşturdu. Bu banda verilen ortalama olasılık yüzde 47,79 olarak hesaplandı.

Aynı dönemde yüzde 20,00-23,99 aralığına verilen olasılık yüzde 20,20 olurken, yüzde 12,00-15,99 aralığına verilen olasılık yüzde 13,92 seviyesinde gerçekleşti.

Nokta tahminlere göre katılımcıların yaklaşık yarısı 24 ay sonrası enflasyonun yüzde 16,00-19,99 bandında olacağını tahmin etti.

Faiz beklentisi yüzde 37 oldu

Ankette faiz beklentilerine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi mayıs ayında da yüzde 40,00 olarak korundu.

Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi ise yüzde 37,00 seviyesinde gerçekleşti.

Dolar/TL beklentisi yükseldi

Piyasa katılımcılarının yıl sonu dolar/TL beklentisi de yukarı yönlü revize edildi. Bir önceki ankette 51,23 TL olan yıl sonu kur tahmini, mayıs ayında 51,57 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 53,62 TL'den 54,69 TL'ye yükseldi.

Büyüme beklentisi geriledi

Katılımcıların Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinde ise sınırlı gerileme görüldü. Buna göre 2026 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e düşerken, 2027 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber