Sumud Kara Konvoyu Gazze için yola çıkıyor

Konvoyda yer alan Antalyalı aktivist Hakan Şimşek, yaptığı açıklamada, Trablus'ta 4 günlük eğitim sürecini tamamladıklarını ve hareket için hazır olduklarını bildirdi.

Şimşek, konvoyda ambulanslar, personel taşıyıcı araçlar ve 20 yaşam alanı konteyneri bulunduğunu belirtti.

Türkiye'deki gönüllüler tarafından temin edilen tırlar ve konteynerlerle yola çıkacaklarını ifade eden Şimşek, "Tıbbi yardımlar, sağlık çalışanları, teknikerler ve mühendislerle Gazze'yi ayağa kaldırmak, devam eden ablukayı ve ambargoyu kırmak ve sürdürülebilir bir yardım koridoru oluşturmak için yola çıkıyoruz." dedi.

Konvoyun ilk durağının Trablus olduğunu kaydeden Şimşek, Libya ve Mısır yönetimlerinin izin vermesi halinde Refah Sınır Kapısı üzerinden yardımları Gazze'ye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Şimşek ayrıca konvoyda bulunan yaşam alanı konteynerlerinin bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Konteynerleri anlatan Şimşek, destek çağrısında bulundu. Katılımcıların başarılı olması için dua edilmesini isteyen Şimşek, sosyal medyadan da destek beklediklerini sözlerine ekledi.