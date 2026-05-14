101 yıl hapisle aranan firari yakalandı
Aksaray'da, karıştığı 52 suçtan hakkında toplam 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, saklandığı evde yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 14:48, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 14:47
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Mala zarar verme' gibi 52 suçtan hakkında 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K'nın şehir merkezinde saklandığı eve baskın yaptı.
Baskında yakalanan D.K., işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi