Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Altın durdu, gümüş uçtu! Gri metal 2 ayın zirvesinde

Küresel piyasalarda petrol 100 doların üzerindeki seyrini korurken, kıymetli metallerde dikkat çeken bir ayrışma yaşanıyor. ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerindeki yüksek seyir FED'den faiz indirimi umutlarını azaltarak altını baskılıyor. Sarı metal mayısta sadece %1,5 prim yaptı. Endüstriyel talepteki artış ve Orta Doğu kaynaklı arz şoku ise gümüşe destek oluyor. Gri metalde mayıs primi, ay ortasında %18'i aştı.

Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 07:44, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 07:45
Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler belirleyici olmaya devam ederken, petrol fiyatları 105 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleri de gündemdeki yerini korurken, kıymetli metaller tarafında kayda değer ayrışma yaşanıyor. Altın fiyatları bu süreçte frene bastı. Gümüş tarafında ise dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor.

GÜMÜŞ, ALTINA FARK ATTI

Altının ons fiyatı TSİ 06:30 itibarıyla 4.690 dolara yakın fiyatlardan işlem görüyor. Mayıs ayında ons fiyatındaki prim sadece %1,5 civarında gerçekleşiyor. Gümüş ise dün 89,40 doları test etti ve son 2 ayın en yüksek seviyelerine yöneldi. Bu sabah 87,10 dolara yakın denge arayışını sürdüren gri metalde mayıstaki yükseliş %18'in üzerinde gerçekleşti ve bu performansla sarı metale ciddi fark attı.

ALTIN NEDEN YAVAŞLADI?

Kıymetli metalleri etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD-İran çatışmasında diplomasinin çıkmaza girmesi "güvenli liman talebini" destekliyor. Ancak petrol şoku ile ortaya çıkan yüksek enflasyon ve yüksek faiz beklentileri, tahvil getirilerini yükseltiyor ve dolar endeksini güçlendiriyor. Bu gelişmelerin özellikle altın tarafında son dönemde frenleyici unsur olduğu gözlemleniyor.

ABD'DE YÜKSEK ENFLASYON.

ABD'de salı günü yüksek gelen TÜFE'nin ardından dün de ÜFE verileri açıklandı. Buna göre üretici fiyat endeksi nisanda aylık bazda %1,4 yükseldi ve yıllık ÜFE %6 artış gösterdi. Bu rakamlar, Mart 2022'den bu yana en yüksek artışa işaret etti. Öte yandan enerji maliyetlerindeki artışın körüklediği ÜFE, aylık %0,5 ve yıllık %4,8 olan piyasa beklentilerinin de oldukça üzerinde gerçekleşti.

GÜNÜN ÖZETİ

GÜMÜŞ NEDEN HIZLANDI?

Gümüş ise "endüstriyel talep" yönüyle yeniden altından ayrışmaya başladı. Analistler, bakırdaki rekora dikkat çekerek, endüstriyel metallere olan talebin son dönemde arttığını; buna karşılık Orta Doğu'daki tıkanıklık sebebiyle tedarik zincirinin etkilendiğini ifade ediyor. Üretimdeki zayıflama belirtilerinin, gümüş üzerinde arz açığı endişesine döndüğü ve fiyatları yukarı taşıdığı aktarılıyor.

ALTERNATİF ENERJİ DOPİNGİ

Dolar endeksinin 98,5'e yaklaşması ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin %4,5'e yakın seyrini sürdürmesinin gümüş için de engel olduğunu belirten analistler, "Ancak İran'daki savaş alternatif enerjiye olan talebi artıyor. Gümüş, bu anlamda yenilenebilir enerji ve elektrikli otomobiller için kritik bir metal. Şu anda da petroldeki arz daralması ve yeşil enerji talebi gümüşü şekillendiriyor" diyor.

