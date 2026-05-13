Öğrencilerden askeri saha operasyonlarına otonom müdahale aracı

Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Hakim ve savcı adaylarına yapay zeka destekli eğitim
Hakim ve savcı adaylarına yapay zeka destekli eğitim
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil
Kuryeler için süre doluyor: 15 bin TL'yi aşan cezalar kapıda!
Kuryeler için süre doluyor: 15 bin TL'yi aşan cezalar kapıda!
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğrencilerden askeri saha operasyonlarına otonom müdahale aracı

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 7.'si düzenlenen Bilim Şenliği'nde öğrenciler projelerini sergiledi. Öğrenciler, geliştirdiği Kuzgun isimli İHA ile operasyon bölgelerinde otonom olarak kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 20:52, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 20:39
Yazdır
Öğrencilerden askeri saha operasyonlarına otonom müdahale aracı

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 7. Bilim Şenliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler geliştirdikleri projeleri stantlarda sergiledi. Okul öğrencileri geliştirdikleri Kuzgun isimli İHA ve Kudret isimli insansız kara aracı ile yine kendi geliştirdikleri Yavuz-27 isimli elektronik tetikleme sistemi ile askeri saha operasyonlarında tam otonom olarak kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Projeleri ile ilgili bilgi veren Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü 11. sınıf öğrencisi Oğuzhan Tuna Denizhan, "Geliştirmiş olduğumuz Kuzgun adlı insansız hava aracımız, operasyon bölgelerinde askeri sahalarda operasyon öncesinde kamikaze görevi ve çevre izleme görevine sahip Kudret adlı bir insansız kara aracı bırakabilmektedir. İnsansız kara aracımız operasyon bölgelerinde görüntü aktararak hem olması muhtemel bir tehlikeye karşı önlem alınmasını sağlıyor hem de aynı zamanda kamikaze görevlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Yavuz-27 adlı elektronik tetikleme sistemimiz var ve bunu da kendimiz geliştirdik. Elektronik tetikleme sistemimiz de operasyon bölgelerine bırakıldıktan sonra Kudret'in görevini sorunsuz bir hassasiyetle gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Yanıcı barut ve patlayıcı maddeleri tetiklememize yardımcı oluyor. GSM ve radyo frekansı kumandalarla beraber Yavuz-27'yi kontrol edebiliyoruz. Nihai amacımız projemizin ilerleyen süreçte envantere alınması. Ayrıca gençliğin de teknolojiye olan ilgi ve hassasiyetini de arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Elektrik Elektronik Öğretmeni ve TÜBİTAK 4006 Fuar Organizasyon Sorumlusu Mehmet Şahin ise, "Bilim Şenliği'nde amacımız öğrencilerimizin öncelikle somut bilimsel projelere katkı sunması, içinde olması ve onu tanıtması. Bir şeyleri ortaya çıkarırken yaşanan prosesleri bizzat içinde olarak faaliyette bulunmalarıdır. Burada toplam 20 tane proje ve her projede de en az 2 öğrenci olarak toplamda 60'a yakın öğrenci var. Amacımız bilimine ve ülkesine sahip çıkacak şekilde bir takım yararlı faaliyetlerle çocukları haşır neşir etmek. Bilime yatkın hale getirmek" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber