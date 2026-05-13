Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak

AK Parti'nin TBMM'ye sunmaya hazırlandığı yeni kanun teklifinde şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hakların genişletilmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle şehit yakını aylıklarının iki asgari ücret seviyesine çıkarılması ve şehit çocuklarının ücretsiz ulaşım haklarının 25 yaş sonrasında da sürmesi planlanıyor.

Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 09:51, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 09:54
AK Parti'nin, şehit yakınları ile gazilerin sosyal haklarını kapsayan yeni bir kanun teklifini bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunması bekleniyor. Parti ayrıca insani yardım sistemine ilişkin ayrı bir düzenleme için de hazırlık yürütüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda hazırlanan 14 maddelik teklif kapsamında, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malul gaziler ve şehit ailelerine yönelik sosyal hakların genişletilmesi planlanıyor.

Şehit yakınlarının aylıkları artırılacak

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre teklif kapsamında, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilecek. Düzenlemeyle birlikte ücretsiz ulaşım hakkı ile vergi uygulamalarına ilişkin bazı başlıkların "pozitif ayrımcılık" anlayışı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

Teklife göre şehit yakını aylıklarının iki asgari ücret seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. Mevcut durumda şehit yakınlarına 11 bin 858 lira ödeme yapılıyor. Yeni sistemde aile başına iki asgari ücret tutarında maaş bağlanması planlanıyor.

Ayrıca şehitlerin anne ve babalarına ayrı ayrı ödeme yapılması ve toplamda iki asgari ücret düzeyinde maaş verilmesi öngörülüyor.

Şehit çocukları için "onursal kimlik" düzenlemesi

Teklifte şehit çocuklarına yönelik yeni bir uygulama da yer alıyor. Buna göre, 25 yaşını tamamlayan şehit çocuklarının mevcut "şehit çocuğu" kimlikleri "onursal şehit çocuğu" kimliği olarak değiştirilecek.

Yeni kimlik kartıyla birlikte sağlanan hakların büyük bölümünün 25 yaş sonrasında da devam etmesi amaçlanıyor. Özellikle ücretsiz ulaşım ve seyahat haklarının korunmasının planlandığı belirtiliyor.

Türk Kızılay için yeni yasal çerçeve

AK Parti'nin Meclis'e sunacağı ikinci teklif ise Türk Kızılay'a ilişkin olacak. Düzenleme ile kurumun uluslararası anlaşmalardan doğan statüsü, amblem kullanma yetkisi ve denetim yapısının iç hukukta daha güçlü bir zemine kavuşturulması hedefleniyor.

10 maddeden oluşan teklif kapsamında, halen yönetmelik ve tüzüklerle düzenlenen birçok hükmün kanun seviyesine taşınması planlanıyor. Böylece Türk Kızılay'ın afet yönetimi ve insani yardım faaliyetlerindeki görev ve yetkilerinin daha açık şekilde tanımlanacağı ifade ediliyor.

