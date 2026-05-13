Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 09:01, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 09:02
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadede çarpıcı iddialar gündeme geldi. Özkan Yalım, Özel'in WhatsApp üzerinden kendisiyle irtibata geçerek tekrar para istediğini ve "Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle" dediğini öne sürdü.

"Mavi valizinin içine koy" mesajı

Yalım, 1 milyon TL ayarladığını belirterek 13 Ekim 2023 tarihinde telefonuna kayıtlı Özel'e ait olduğunu ileri sürdüğü numaradan "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" şeklinde mesaj geldiğini söyledi.

Özkan Yalım: Telefonumu inceleyin, mesajları görürsünüz

Özkan Yalım, telefonunun incelenmesi halinde mesaja ulaşılabileceğini de ifadesine ekledi.

Yalım: Özgür Özel 1 milyon TL'yi Demirhan ile hallet dedi

Özel'in Denizli il başkanlığında kurultay delegelerini ziyaret ettiği 14 Ekim 2023'de Denizli'de bulunduğunu belirten Yalım, o gün Özel ile WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğini, 1 milyon TL getirdiğini ve paranın nasıl teslim edileceğini sorduğunu anlattı. Yalım'a göre Özel "Demirhan ile hallet" yanıtını verdi. Bunun üzerine Özel'e ait araçla gelen Demirhan Gözaçan'a koyu renkli spor çanta içinde 1 milyon TL teslim ettiğini aktaran Yalım, kendisinin, Halil Arslan'ın ve Demirhan Gözaçan'ın baz kayıtlarının kontrol edilmesi halinde iddialarının ispatlanacağını vurguladı.

1.200 delegenin çocukları CHP'li belediyelerde işe alındı iddiası

Yalım ayrıca Özel'i destekleyen 1.200 delegenin çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alındığını da ileri sürdü. Yalım'ın daha önce Özel'in evinin duvarına poşetin içinde 200.000 TL para bıraktığını da ifadesinde tekrarladığı öğrenildi.

Özel'in çantacısı Demirhan Danışman gözaltına alındı

Yalım'ın ifadesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, Manisa'da gözaltına alındı.

Yalım'ın ifadesinde adı geçen Özel'in yakın arkadaşı gözaltına alındı

