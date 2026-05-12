Yalım'ın ifadesinde adı geçen Özel'in yakın arkadaşı gözaltına alındı

Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" ifadesinde adı geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.

Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 13:56, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 14:44
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önceki dönem Manisa il yöneticilerinden Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşı olan Gözaçan'ın evinde ve aracında arama yapıldığı öğrenildi.

- Özkan Yalım: 1 milyon TL'yi Demirhan isimli şahsa verdim

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan "1 milyon TL parayı Denizli'de, CHP il başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa, yine Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" iddialarının ardından Demirhan Gözaçan bu sabaha karşı Manisa'da gözaltına alındı. Gözaçan'ın evi ve arabasında arama yapıldığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Demirhan Gözaçan'a yönelik iftira ve karalama kampanyalarının yürütüldüğü öne sürülerek, gözaltı işleminin "yetkisiz" şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem il yöneticimiz Sayın Demirhan Gözaçan, son günlerde şahsına yöneltilen iftiralar ve karalama kampanyaları neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı şafak operasyonuyla yetkisiz bir şekilde gözaltına alınmış, evi ve arabası aranmıştır" denildi.

Gözaçan'ın Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtilen açıklamada, CHP Manisa İl Başkanlığı'nın sürecin takipçisi olacağı vurgulandı.

İl Başkanı İlksen Özalper açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

