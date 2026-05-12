Trump'tan, İran'a 'ya anlaşma yaparsınız ya da yok edilirsiniz' tehdidi

ABD Başkanı Trump, Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'la görüşmelerin sürdüğünü ve ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını vurgulayan Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de İran halkı için iyi olacağına inandığını söyledi.

Trump, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunarak, "İran'la ilgili (süreçte) tüm kontrol bizde. İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız, ya barışçıl bir şekilde ya da başka bir şekilde." değerlendirmesini yaptı.

- "Ya doğru olanı yapacaklar ya da bu işi bitireceğiz"

İran'ın donanmasının, kara ve hava unsurlarının ve radar sistemlerinin yok edilerek askeri açıdan yenilgiye uğradığını savunan Trump, "Ya doğru olanı yapacaklar ya da bu işi bitireceğiz." dedi.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, istese bugün İran'ı terk edebileceğini ancak "başladığı işi tamamen bitirmek istediğini" ifade etti.

"Pakistan'ın arabuluculuğunu yeniden değerlendirdiği" yönündeki iddialara ise tepki gösteren Trump, Pakistanlı yetkililerin "harika bir iş çıkardığının" altını çizdi.

ABD Başkanı, arabulucu olarak Pakistan'ı değiştirmeyi düşünmediğini belirterek, "Onlar harika, Genelkurmay Başkanı (Asım Munir) ve Başbakan (Şahbaz Şerif) çok harika insanlar." dedi.

Çin'in İran konusuna karışmasına gerek olmadığını düşündüğünü söyleyen Trump, bununla birlikte Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde İran gündemini de ele alacaklarını aktardı.

- "Rusya-Ukrayna Savaşı sonuna yaklaşıyor"

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki geçici ateşkesin sona ermesine ilişkin değerlendirme yaparak, sürecin gidişatından umutlu olduğuna işaret etti.

"İnanın ya da inanmayın Rusya-Ukrayna Savaşı sonuna yaklaşıyor, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlayacağız." diyen Trump, bir barış anlaşması konusunda olumlu düşündüğünü vurguladı.

Trump, bir soru üzerine, bu yıl "gerekmesi halinde" Rusya'ya da gidebileceğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona yaklaştığına dikkati çekti.

- "NATO'ya ihtiyacımız yok"

ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir kez daha NATO'yu hedef alarak İttifakın ABD'ye destek vermediğini ve bundan memnun olmadıklarını ifade etti.

"NATO'ya ihtiyacımız yok. Onlara ihtiyacımız varken orada değillerdi; NATO, bizi çok hayal kırıklığına uğrattı." diyen Trump, artık İran konusunda İttifakın yardımına ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.

- "Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşme harika olacak"

Pekin ziyaretine ilişkin soruları da yanıtlayan ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi görüşmeler yapacağına inandığını vurguladı.

"Çin Devlet Başkanı Şi, benim arkadaşım, onunla görüşmemiz harika olacak, görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuşan Trump, Çin ziyaretinden ABD ekonomisi için çok iyi sonuçlar çıkacağını düşündüğüne dikkati çekti.