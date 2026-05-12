İfade işlemleri tamamlanan Özkan Yalım cezaevinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 30 Mart'ta tutuklanan Yalım'ın, emniyet ve savcılıkta etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Yalım, ek ifade vermek üzere bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

FERDİ ZEYREK'İN DANIŞMANI GÖZALTINA ALINDI

Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, "200 bin lirayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 milyon lirayı ise Denizli'de CHP İl Başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli kişiye, Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" dediği öğrenildi. İfadede ismi geçen CHP önceki dönem il yöneticisi ve merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in danışmanı olduğu öğrenilen Demirhan Gözaçan, Manisa'da gözaltına alındı. Gözaçan'ın Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

YALIM TEKRARDAN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Çağlayan Adliyesi'nde ek ifadesi alınan Özkan Yalım, yaklaşık 5 saat süren işlemlerin ardından tekrardan cezaevine götürüldü.