Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne 12 yıl hapis

Olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette erkek bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından yeni doğan bebek, yoğun çabalar sonucunda hayata döndürüldü. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin C.Ç. (20) olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen C.Ç., tuvalette düşürdüğü bebeğini öldüğü gerekçesiyle çöp poşetine bağlayarak akli dengesi yerinde olmayan babasıyla çöpe attırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayın ardından C.Ç. tutuklandı.

Öte yandan, tedavi altına alınan bebeğin ise Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu ve koruyucu aile tarafından bakımının üstlenildiği öğrenildi.

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, C.Ç. hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan dava görülmeye devam devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık C.Ç. ile taraf avukatlar katıldı. Bebek B.G.'nin vasisi S.K., mütalaaya karşı bir diyeceğinin olmadığını belirterek, "Bebeğin vasiliğini aldığımdan ötürü çok mutluyum" dedi.

B.G.'nin babası K.G. ise bebeğin annesi C.Ç.'den şikayetçi olmadığını söyledi.

Tutuklu sanık C.Ç. de, "Çok pişmanım. Tutuklu kaldığım sürede çocuğumdan haber alamıyorum. Çocuğum için tutuksuz yargılanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, "alt soydan kendisini beden ve ruh olarak savunamayacak olan kişiye karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan C.Ç.'ye müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, suçun teşebbüs aşamasında kalması ve C.Ç.'nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmasından ötürü cezayı 12 yıla kadar düşürdü.