CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), binlerce personelin beklediği 2025-2026 Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı sonuçlarını resmen duyurdu. Yazılı ve sözlü aşamaları tamamlanan sınavda, başarı sıralamaları kesinleşti.
Genel Müdürlük bünyesindeki Kurum İkinci Müdürü, İdare Memuru, Şef, Sayman ve çeşitli mühendislik/teknisyenlik kadroları için yapılan sözlü sınavlar 14 Nisan 2026 tarihinde tamamlanmıştı. Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince, en yüksek puandan başlanarak oluşturulan başarı listesi erişime açıldı.
Sonuç Sorgulama: Adaylar, CTE resmi internet sitesi üzerinden başarı durumlarını öğrenebilirler.
İtiraz Süreci Ne Zaman Bitiyor?
Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için yasal süre başladı.
Son Gün: 18 Mayıs 2026 (Mesai bitimi)
Yöntem: Yazılı olarak Genel Müdürlüğe başvuru yapılmalıdır.
Değerlendirme: İtirazlar, sınav kurulu tarafından 5 iş günü içerisinde karara bağlanarak ilgililere bildirilecektir.
Atama ve Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?
Başarı listesinin kesinleşmesinin ardından, atama aşamasına geçilecek. Asil listede yer alan personelin atamaları, tercihleri doğrultusunda ve puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.
Unutmayın: Tercih tarihlerine ve atama takvimine ilişkin detaylı duyuru, önümüzdeki günlerde CTE'nin resmi web sitesinde yayımlanacaktır.