Danıştay'da 8 üyenin emekli olması sonrasında gözler HSK'da
Danıştay'da 8 üyenin emekliye ayrılmasının ardından boşalan koltuklar için yeni üye seçiminin bu hafta yapılması bekleniyor. Toplamda 4 yeni üyenin 3'ü HSK tarafından gizli oylamayla, 1'i ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenecek.
Danıştay Başkanlığı Süreci Resmen Başlattı
Danıştay'da 8 üyenin emekliye ayrılmasının ardından yeni üye seçimi için hazırlıklar sürüyor. Danıştay Başkanlığı, boşalan üyeliklere ilişkin durumu Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bildirdi. Böylece yeni üye seçimi süreci resmen başlamış oldu.
4 Yeni Üye Seçimi Bu Hafta Bekleniyor
Yeni üyelerin belirlenmesi için HSK Genel Kurulundaki seçimin bu hafta yapılması bekleniyor. Yapılacak seçimin ardından Danıştay'a toplam 4 yeni üye kazandırılacak. Bu üyelerden 3'ü HSK Genel Kurulu tarafından gizli oylamayla seçilirken, 1 üye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek.