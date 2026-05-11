Danıştay'da 8 üyenin emekli olması sonrasında gözler HSK'da

Danıştay'da 8 üyenin emekliye ayrılmasının ardından yeni üye seçimi için hazırlıklar sürüyor

Danıştay Başkanlığı Süreci Resmen Başlattı

Danıştay'da 8 üyenin emekliye ayrılmasının ardından yeni üye seçimi için hazırlıklar sürüyor. Danıştay Başkanlığı, boşalan üyeliklere ilişkin durumu Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bildirdi. Böylece yeni üye seçimi süreci resmen başlamış oldu.

4 Yeni Üye Seçimi Bu Hafta Bekleniyor

Yeni üyelerin belirlenmesi için HSK Genel Kurulundaki seçimin bu hafta yapılması bekleniyor. Yapılacak seçimin ardından Danıştay'a toplam 4 yeni üye kazandırılacak. Bu üyelerden 3'ü HSK Genel Kurulu tarafından gizli oylamayla seçilirken, 1 üye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek.