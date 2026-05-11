Kurban Bayramı Öncesi En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Komedyen Tuba Ulu Kanuni'ye hakaretten 3 yıl hapsi istendi

Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı müstehcen sözler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından konuyla ilgili jet hızında bir iddianame düzenlendi. Savcılık, Tuba Ulu hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 09:18, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 09:21
Komedyen Tuba Ulu'nun bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli skandal sözleri büyük tepki çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal mecra platformunda yer alan videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlanan Tuba Ulu'nun, bu sözlerle tarihi milli değerlere hakaret ettiği tespit edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda Ulu, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede şovunda 'Kanuni Sultan Süleyman bile f... buddy'siyle evlendi' sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu dava açmak için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.

Ulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇLAMASI

Komedyen Tuba Ulu, önümüzdeki günlerde halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

