Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde ile İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümü programına katılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 08:26, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 09:33
Belçika Kraliçesi Mathilde, 'Ekonomik Misyon' kapsamında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe Mathilde ile sabah saatlerinde İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.
Erdoğan bu görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümü programına katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende Anayasa değişikliği, yargıda yapılan çalışmalar ve reformlara ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.