Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kayseri'de deprem
Destici: Asgari ücret en az enflasyon kadar artırılmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Temmuz ayı yaklaşıyor. Memurlarımız, memur işçi emeklilerimiz, kamu işçilerimiz artan enflasyon kadar zam alacaklar. Ama asgari ücretlerimize zam yok. Onun için asgari ücretlilerimizin ücretleri de en az enflasyon kadar artırılmalıdır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 19:28, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 19:30
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da partisinin il kongresine katıldı. Destici, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Şehit annelerimizin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Vatan uğruna evladını toprağa veren ama buna rağmen metanetini ve vakarını koruyan şehit anneleri milletimizin en büyük şeref ve onur kaynaklarından birisidir. Onların fedakarlığı bu milletin hafızasında daima yaşayacaktır. Bu salonda bulunan ve bulunmayan tüm şehit annelerimizin, şehitlerimizin annelerini bir kere daha hürmetle saygıyla selamlıyor, minnettarlığımızı ifade ediyor ve o mübarek ellerinden besmeleyle öpüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Artık annelerimiz ağlamasın'

Annelerin yaşadığı acıların bugün de devam ettiğini ifade eden Destici, "Çocukları şehit olan annelerimiz hala çocuklarının yasını tutuyor. Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da yüz binlerce, milyonlarca insan öldürüldü. Kimin yüreği yandı; anaların yüreği yandı. Hala yanmaya devam ediyor. Köpekler çocukları parçalıyor, yine anaların yüreği yanıyor. Gencecik kızlarımız kaçırılıp tecavüze uğrayıp öldürülüyor, yine anaların yüreği yanıyor. Yani her yerde her alanda maalesef annelerimiz ağlamaya, gözyaşı dökmeye devam ediyor. Onun için biz Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki; 'Artık annelerimiz ağlamasın.' Ama birilerinin dediği gibi efendim teröristlerin, terör örgütlerinin istediklerini vererek değil; terör örgütünün kökünü kazıyıp başını ezip yok ederek annelerimizi güldüreceğiz biz. Biz sokaklarda başıboş sahipsiz dolaşan köpekleri toplayıp, belediyelerin ya da valiliklerin ya da devlet kurumlarının varsa imkanları barınaklarına elbette alalım ama bu imkan yoksa 'çocuklarımız ölmesin' diye, 'kadınlarımız ölmesin' diye 'insanımız ölmesin' diye gerektiğinde elbette, saldırgan sahipsiz köpekleri de uyutacağız" dedi.

'Bayrağa saldıran bu vatanın evladı değildir'

Destici, ODTÜ Bahar Şenlikleri'nde meydana gelen bayrağa yönelik eylemlere ilişkin, "Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden bir tanesi. Yaz şenlikleri yapıyor. Artık okul tatile doğru gidiyor. O konser sırasında bir grup duyarlı, milliyetçi, gencimiz, öğrencimiz Türk bayrağı açıyor. Yani bu milletin sembolü, bu devletin sembolü, rengini şehitlerimizin kanından almış Türk bayrağı. 'Açamazsınız' diye o gruba saldırıyor hainler. Yani bu kadar da pervasızlar. Bunlara asla müsamaha gösterilmemelidir. Kim ki Türk bayrağına saldırıyorsa o ne Türk'tür ne Kürt'tür ne Arap'tır ne Arnavut'tur ne Boşnak'tır ne Müslümandır ne de bu vatanın evladı değildir. Onun için sen bu Türk bayrağının altında yaşamak istemiyorsan defol git hangi bayrağın altında yaşamak istiyorsan orada yaşa. Ne demişti şehit liderimiz Muhsin Başkanımız; bebek katili için? 'Bu ne Türk'tür ne Kürt'tür ne de Müslümandır. Bu nesebi gayri sahih it oğlu ittir' demiştir. İnşallah milletimiz bize yetkiyi verdiği anda ipi çekeceğiz başka yolu yok" ifadelerini kullandı.

'Hainle iş birliği olmaz'

Destici, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Ben devletime güveniyorum ama bunlara güvenmiyorum. Çünkü bunların ipi kendi ellerinde değil. Bunlar emperyalistlerin maşası. Onun için bak ne diyorlar? 'Silah bırakmadan yasa çıksın' diyorlar. Yarın sen o yasayı çıkarırsın 'Hayır bu yasa da çıksın' derler, bunu çıkarırsın 'genel af gelsin' derler, onu çıkarırsın 'Öcalan'ın statüsü açıklansın' derler, o yasayı çıkartırsın ondan sonra başka bir şey söyler. Bu iş nereye kadar gider? Bu iş inanın bölünmeye kadar gider. Onun için yol yakınken dönmekte fayda var. Hainle iş birliği olmaz. Teröristle iç cephe güçlendirilmez. İç cephe kimle güçlendirilir? Vatanseverlerle güçlendirilir" diye konuştu.

'Emeklilerimizi yapılan haksızlık devam etmektedir'

Konuşmasının devamında ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı yaklaşıyor. Memurlarımız, memur işçisi emeklilerimiz, kamu işçilerimiz artan enflasyon kadar zam alacaklar. Ama asgari ücretlerimize zam yok. Onun için asgari ücretlilerimizin ücretleri de en az enflasyon kadar, temmuz ayında kurul toplanarak arttırılmalıdır. Bunu söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Bu bir adaletsizliktir. Bir kısmına verip bir kısmına vermemek adaletsizliktir. Bir başka husus emeklilerimiz; emeklilerimize 2023 Temmuz'unda yapılan haksızlık devam etmektedir. Bunun kademeli olarak düzeltilmesi gerekir. Kısaca 2023 Ocak'ta memur 3 lira alırken en düşük emekli 2 lira almaktaydı. Yani 11 bine 7 bin 500, bugün 60 bine 20 bin. Halbuki o orana göre 60 bine 40 bin olması lazım. Biz de diyoruz ki hadi 40 bini veremediniz, bari önce şu 30'u bir verin ve daha sonra da emekliyle çalışan arasındaki o 3'te 2'lik dengeyi tekrar tesis edelim diyoruz. Emeklilerimizin ikramiyeleri Ramazan Bayramı'nda arttırılmadı. 4 bin lirada kaldı ama şimdi kurban. Aynı yerde durduğu yerde sayamaz. Çünkü enflasyon var. Hayat pahalılığı var. Özellikle gıda enflasyonu. Bakın bunun da irdelenmesi lazım.

