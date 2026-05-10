Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
İzmir'den İstanbul'a geziye gelen tur otobüsü alev alev yandı

İzmir'den İstanbul'a gezi kafilesi taşıyan tur otobüsü, Tuzla mevkiinde seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Diğer sürücülerin uyarısıyla aracı durdurup yolcuları tahliye eden şoför, yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 08:38, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 08:31
Olay, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den İstanbul'a gezi amacıyla yola çıkan Faruk Şahin yönetimindeki 35 CBY 931 plakalı tur otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki sürücülerin selektör yaparak uyarması üzerine durumu fark eden Şahin, aracı hızla emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken 35 CBY 931 plakalı otobüs tamamen yanarak metal yığınına döndü. Yolcular, bölgeye sevk edilen başka araçlarla yolculuklarına devam etti.

"Kimsenin burnu kanamadan kurtulduk"

Facianın eşiğinden dönülen olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Faruk Şahin, "Yolda gidiyordum, arkadan gelen arabalar selektör yapmaya başladı. Biz de aracı hemen sağa çektik. Araçtan indik, bir baktık alev almaya başladı. Hemen yolcuları dışarı tahliye ettik. Alevler otobüsü bir anda sardı. İzmir'den geliyoruz, İstanbul'a tura geldik. 43 yolcu vardı, toplamda 45 kişiydik. Kimseye bir şey olmadı. Son anda müdahale ettik, çok şükür kimsenin burnu kanamadan kurtulduk" ifadelerini kullandı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

