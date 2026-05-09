Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı

Fatih Terim, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknik direktör Okan Buruk, kulüp başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı camiayı tebrik etti. Üst üste 4. şampiyonluğun kulübe yakıştığını belirten Terim, Galatasaray'ın yeni hedefinin kendi rekorunu daha da geliştirmek olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 22:27, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 22:29
Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Okan Buruk'u ve Dursun Özbek'i tebrik eden Terim, üst üste 4. şampiyonluğun ardından yeni hedefin bu rekoru geliştirmek olduğunu belirtti.

Terim'in paylaşımı şöyle:

"Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum. Sayın Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kulübümüzün bir Divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum.
Galatasaray'ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca'yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi canıgönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı. Galatasaray taraftarı, bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır. Galatasaray'ın yeni hedefi, yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır çünkü Galatasaray, tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur."

