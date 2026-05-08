Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatırımcıların yoğun ilgisiyle yükseliş ivmesini koruyarak günü rekor seviyeden noktaladı. Önceki kapanışa göre 22,40 puan artış gösteren endeks, 15.062,65 puanla kapanış rekorunu kırarken, gün içinde gördüğü 15.167,10 puanla da seans içi zirvesini tazeledi. Toplam işlem hacminin 234,7 milyar lira gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmesi, piyasadaki hareketliliğin gücünü ortaya koydu.

Sektörel Dağılımda Metal Ana Sanayi Zirvede

Sektör endeksleri bazında bakıldığında, yatırımcısına en çok kazandıran sektör yüzde 4,00 yükselişle metal ana sanayi oldu. Holding endeksi yüzde 1,07, bankacılık endeksi ise yüzde 0,16 değer kazanarak yükselişe destek verdi. Öte yandan, finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 9,21'lik sert düşüşle günün en çok kaybettiren kalemi oldu.

ABD İstihdam Verileri Küresel Piyasaları Hareketlendirdi

Borsadaki pozitif seyirde küresel piyasalardan gelen haber akışları etkili oldu. ABD'de tarım dışı istihdam verisinin nisan ayında 115 bin kişiyle beklentileri (65 bin) neredeyse ikiye katlaması, ekonomik aktiviteye dair iyimserliği artırdı. ABD-İran hattındaki haber akışları takip edilmeye devam ederken, küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyir Borsa İstanbul'a da doğrudan yansıdı.

Gelecek Haftanın Kritik Gündemi ve Teknik Seviyeler

Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nin piyasaların odağında olacağını belirtiyor. Yurt dışında ise ABD enflasyon verileri ile Avro Bölgesi büyüme rakamları takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.100 ve 15.200 seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, olası geri çekilmelerde 14.900 ve 14.800 puan seviyeleri destek konumunda izlenecek.