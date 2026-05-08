Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali'ne katılım çağrısı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali'nin güçlü bir farkındalık hareketi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"'Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm' temasıyla hayat bulan festival, geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insanı ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı, bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum."

Sıfır Atık Festivali'nin Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği bilgisine yer verilen paylaşımda, festival kapsamında hazırlanan bir video da yer aldı.