Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Küresel piyasalarda ABD ve İran arasındaki olası barış mutabakatı petrol fiyatlarını hızla aşağı çekerken, yurt içinde benzine indirim geldi. Yarından itibaren geçerli olacak 69 kuruşluk indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 63,78 liraya gerileyecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 20:25, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 20:25
ABD ve İran arasındaki olası barış mutabakatı izlenirken petrol fiyatları hızla geriliyor.
Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş indirim geldi.
Benzinin yeni fiyatının;
- İstanbul'da 63,78 liraya,
- Ankara'da 64,75 liraya,
- İzmir'de 65,03 liraya,
- Doğu illerinde ise 66,37 liraya,
düşmesi bekleniyor.