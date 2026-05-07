Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı

Van'da meydana gelen trajik olayda, evinin önünde oyun oynarken sahipsiz köpeklerin hedefi olan 5 yaşındaki Hamza Özsoy yaşamını yitirirken, kuzeni Ayaz ise ağır travma ve yaralarla kurtuldu. Olay sonrası açıklamalarda bulunan Hamza'nın amcası Sinan Özsoy, yeğeninin ölümünün sadece bir "saldırı" değil, tam bir "vahşet" olduğunu vurguladı.

"Savcı ve Doktorlar Otopsi Yapmak İstemedi"

Amca Özsoy, Hamza'nın bedenindeki ağır hasarı şu sözlerle aktardı:

"Bakın Hamza öldürülmedi, Hamza köpekler tarafından parçalandı. Parmakları yendi, kafatası yendi... Hamza'nın parçalanmamış hiçbir tarafı yoktu. Hamza'yı yıkayan, onu gören, otopsi yapan savcı bile ağlıyordu. Kaymakam, doktorlar ağlıyordu. Doktorlar otopsi yapmak istemedi; 'Biz bu sabiye nasıl otopsi yapacağız, bu sabiyi nasıl parçalarız?' dediler. Hamza vahşice katledildi."

Hayatta Kalan Kuzen Ayaz'ın Travması Sürüyor

Saldırıdan yaralı kurtulan 9 yaşındaki Ayaz'ın durumunun da kritik olduğunu belirten Özsoy, küçük çocuğun yaşadığı korku dolu anları atlatamadığını ifade etti:

"Ayaz yeğenim şu an deliryum geçiriyor. Yanına gittiğimizde 'Amca köpekler geliyor, amca köpekler geliyor' diyerek bize sarılıyor. Ayaz'ın durumu da şu an çok vahim."

Başıboş Köpek Sorunu Bir Can Daha Aldı

Saray ilçesini yasa boğan bu olay, başıboş köpek sorununun ulaştığı tehlikeli boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Aile, başka çocukların benzer bir kaderi paylaşmaması için yetkililerin acil önlem almasını bekliyor. Hamza'dan geriye kalan ise oyun oynarken çekilen fotoğrafları ve bir ailenin dinmeyen feryadı oldu.