Bakan Işıkhan açıkladı: SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
Emekli ve memurların zam dosyası AYM'de

Memur emeklilerine 2023 yılında verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın kendilerine de ödenmesi talebiyle açılan davanın, yerel ve istinaf mahkemelerinde reddedilmesinin ardından dosya Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşındı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 13:45, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 14:04
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi'nin memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emekli memurlara yansıtılması talepli davayı reddetmesi; Daire Başkanı'nın ise düzenlemenin Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki ayrımcılık yasağına aykırı olduğu görüşüyle dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne taşınması gerektiğini vurgulayan şerhi gündeme gelmişti.

Dosya Anayasa Mahkemesi'nde

İstinaftaki davası reddedilen emekli memur Adnan Okur'un avukatı Tacettin Çolak, dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

AYM'ye yapılan bireysel başvuruda, incelemenin duruşma açılarak yapılması talep edildi. Başvuruda; adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkı, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılık ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği ileri sürülerek şöyle denildi:

"Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne açıkça aykırı olan ve memur emeklilerini seyyanen zamdan mahrum bırakan düzenleme ile üç milyona yakın memur emeklisi, her geçen gün ekonomik olarak daha da kötü duruma düşmektedir. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı karşısında çaresiz durumda olan milyonlarca vatandaşın mağduriyetinin bir nebze olsun önlenebilmesi için mahkemenizce öncelikle tedbir kararı verilerek, yeni bir yasa çıkarılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne süre verilmesini talep ediyoruz."

Öte yandan, emekli Adnan Okur için 524 bin 537 TL maddi zarar ile 1 milyon TL manevi tazminat talep edildi.

Seyyanen zam kaybı 524 bin TL'ye ulaştı

Avukat Tacettin Çolak, yaptığı açıklamada, daha önce Ankara 9. İdare Mahkemesi ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi tarafından verilen ret kararlarının bireysel başvuru yoluyla AYM'ye taşındığını belirtti.

Çolak, müvekkili Okur'un 2023'ten bu yana alamadığı seyyanen zamların, katsayı artışlarıyla birlikte yaklaşık 524 bin liralık maddi kayba yol açtığını ifade etti. Bu kaybın diğer memur emeklilerinde daha yüksek olabileceğini dile getiren Çolak, durumun "4688 sayılı yasanın 28. maddesinin uygulanmamasından kaynaklandığını" ifade etti.

Çolak, şöyle konuştu:

"Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde mahkemenin kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmenin en büyük suçlardan biri olduğunu ve bunun ibadetle dahi giderilemeyeceğini ifade ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ve diğer üyelerin önüne, kul hakkı yenmiş bir dosyayı getirmiş bulunuyoruz. Biz, Anayasa Mahkemesi'nin adaletli davranacağına, vicdanlarına danışarak ve başta Anayasa olmak üzere mevzuatımızdaki yasal hükümler çerçevesinde bir karar vereceğine inanmak istiyoruz. Bu aşamadan sonra Anayasa Mahkemesi'nce olumsuz bir karar verilmesi halinde dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürülecektir. Ancak biz, kendi ülkemizdeki yargıçlarımızdan adaletli bir sonucun çıkmasını tercih ederiz. Avrupalarda bize adalet aratılmasın istiyoruz."

