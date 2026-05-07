Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes mayası tutmadı

Volodimir Zelenski'nin duyurduğu ucu açık ateşkes dün gece yarısı yürürlüğe girse de, yalnızca bir saat sonra Rus ordusu saldırılara başladı. Cephe hattında 30 saldırı girişimi kaydedilirken, Dnipro, Zaporojye ve Donetsk'e savaş uçaklarıyla ağır bombardıman düzenlendi. Zelenski, ateşkesin bin 800 kez ihlal edildiğini belirterek Moskova'yı suçladı. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi. Özellikle Kırım dronlarla hedef alınırken 5 sivil hayatını kaybetti.

YARIN DA RUSLARINKİ BAŞLAYACAK

Ukrayna'nın ilan ettiği ateşkes Rusya tarafından yok sayılırken yarın da (8 Mayıs gecesi) Putin'in ilan ettiği 48 saatlik ateşkesin yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak Ukrayna'nın ilan ettiği ateşkese Moskova'nın olumlu yanıt vermemesiyle Ukrayna'nın da 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde hava saldırılarına devam edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya iki gün önce ültimatom vermiş, "8 ve 9 Mayıs'ta Moskova'ya yönelik saldırı düzenlenirse Kiev'e şimdiye kadar görülmedik füze saldırısı başlatırız. Siviller şimdiden şehri terk etsin" denilmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'yu telefonla arayarak, Kiev yönetiminin Moskova'daki Zafer Bayramı kutlamalarına saldırması durumunda misillemeyle Kiev'de taş üstünde taş kalmayacağını ilettiği diplomatik kaynaklar tarafından dile getirildi.