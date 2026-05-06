CHP'li belediye meclis üyesi 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
İzmir'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Karabağlar Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Kadir Dalgıç tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 18:37, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 18:40
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Dalgıç hakkında sosyal medya platformundan paylaştığı videoda yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Dalgıç, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "tehdit", "kamu görevlisine hakaret" suçlarından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dalgıç, çıkarıldığı hakimlikçe "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan tutuklandı.