Dolar günü 45,21 TL'den kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, 45,21 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 17:12, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 17:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,2180
|45,2190
|45,2150
|45,2160
|Avro
|52,9320
|52,9330
|53,1750
|53,1760
|Sterlin
|61,3300
|61,3400
|61,5730
|61,5830
|İsviçre frangı
|57,7690
|57,7790
|58,0240
|58,0340
|ANKARA
|ABD doları
|45,1880
|45,2680
|45,1850
|45,2650
|Avro
|52,8920
|52,9720
|53,1350
|53,2150
|Sterlin
|61,2700
|61,4800
|61,5130
|61,7230