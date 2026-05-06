Huzurevlerine 4 yeni meslek grubu dahil edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Akın Gürlek duyurdu: Bir cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı cinayetinin çözüldüğünü ve zanlıların yakalandığını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 08:41, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 08:42
Faili meçhul olaylar için özel bir birim kuruldu.

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalar ile vatandaşın sevgisini kazanan Akın Gürlek, bu birimin aydınlattığı bir cinayeti daha duyurdu.

Bakan Gürlek, 30 Nisan'dan bu yana aranan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiğini ve şüphelilerin de yakalandığını X hesabı üzerinden açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi;

"BİR CİNAYET DAHA AYDINLATILDI"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" vizyonumuz doğrultusunda Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz irade ile dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı.

"KISKIVRAK YAKALANDILAR"

Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı.

"ADALETE TESLİM EDİLDİLER"

Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiği bu süreçte; hızlı reaksiyon, etkin teknik takip ve kurumlar arası iş birliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı, failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi."

"GÜVENLİK MENSUPLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Yürüttükleri soruşturma dolayısıyla Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarına, büyük bir özveri ile çalışan emniyet ve jandarma teşkilatına, soruşturmanın seyrine HTS-baz verilerini ivedilikle paylaşarak önemli katkı sunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna teşekkür eden Gürlek, "Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eşgüdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu acı olayda metanetini koruyarak evladının izini süren acılı babaya başsağlığı diliyor; adaletin tesisi için gece gündüz demeden görev yapan tüm yargı ve güvenlik mensuplarımızı tebrik ediyorum" dedi.

