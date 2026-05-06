Hürmüz Boğazı'nda çatışma: 10 sivil denizci hayatını kaybetti
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
6 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 00:01, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 00:05
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SAHA EXPO 2026'ya iştirak edecek, Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Programı'na ve Vizyon 100 İstanbul Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.30/12.00/17.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda "Üç Fidan Anma Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'ne iştirak edecek.

(Konya/09.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/9.30/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Girişim Sermayesi Fon Çağrıları Tanıtımı'na, Uydu Teknolojileri Geliştirme Çağrısı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/16.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19'uncu Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı Bakanlar Oturumu'na, Azerbaycan-Türkiye-Özbekistan İş İnsanları Toplantısı'na katılacak.

(Bakü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılacak, forum kapsamında ikili görüşmeler yapacak

(Leipzig)

5- SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gün faaliyetleriyle sürecek.

(İstanbul/10.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan eş başkanlığında 3. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

(Ankara)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığınca uygulanacak "Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Programı"nın Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tanıtımına katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak.

(Kaunas/20.00)

3- Hentbolda kadınlar ve erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası organizasyonu, 8'li final formatında İstanbul'da çeyrek final maçlarıyla başlayacak. Müsabakalar; THF Beykoz Spor Ormanı Yeni Spor Salonu ile Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.30/14.45/17.00/19.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih-PSG maçı oynanacak.

(Münih/22.00)

