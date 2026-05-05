Dolar 45,21 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, 45,21 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 17:18, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 17:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,2010
|45,2020
|45,2180
|45,2190
|Avro
|52,9850
|52,9860
|52,9320
|52,9330
|Sterlin
|61,3280
|61,3380
|61,3300
|61,3400
|İsviçre frangı
|57,7880
|57,7980
|57,7690
|57,7790
|ANKARA
|ABD doları
|45,1710
|45,2510
|45,1880
|45,2680
|Avro
|52,9450
|53,0250
|52,8920
|52,9720
|Sterlin
|61,2680
|61,4780
|61,2700
|61,4800