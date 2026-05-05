Doğum iznini uzatmak isteyen anneler dikkat! 15 Mayıs son gün
Sigara satışında yeni dönem: Kimlik ibrazı zorunlu olabilir

Sigara alırken 'kimlik ibraz' etmek zorunlu hale gelebilir. Sağlık Bakanlığı, bağımlılık ile mücadele kapsamında yeni modeller üzerinde çalışıyor. Japonya'da uygulanan 'kimlikle tütün ürünü satışı' modeli üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 15:07, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 15:49
Sigara satışında 'yaş takibi' formülü değerlendiriliyor, Sağlık Bakanlığı sigara ile mücadele kapsamında yeni modeller üzerinde çalışma yürütüyor.

Tütün kullanımının azaltılması için gündemde Japonya'da uygulanan model yer alıyor. Şayet model uygulanırsa sigara satın alabilmek için kimlik ibraz etmek zorunlu hale gelebilir.

Japonya'daki modele göre; sigara almak için kişilerin 20 yaş ve üzeri olduklarını kanıtlayan bir kimlik belgesi göstermeleri gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı, kapalı alanlarda tütün kullanımı konusunda yeni mevzuat çalışmasını da sürdürüyor.

Dumansız hava sahasının genişletilmesi için düzenlemeler hazırlanıyor.

